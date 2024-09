Viareggio, il Grand Hotel Royal è in vendita: trattativa per rilevare un simbolo della Passeggiata

Viareggio, 4 settembre 2024 – Il Grand Hotel Royal è in vendita. E c’è già un’offerta da parte di un gruppo industriale con interessi anche nel settore immobiliare. La voce circolava da qualche giorno. E in effetti non era infondata. Non solo: a quanto pare, il grosso marchio interessato a rilevare uno degli edifici simbolo della Passeggiata sarebbe già assai avanti con le trattative. L’accordo tra l’attuale proprietà e i nuovi investitori, a grandi linee, dovrebbe essere stato trovato in primavera, verso marzo. E il personale, a quanto risulta, è già stato avvisato sia della trattativa, che i più audaci assicurano essere già andata in porto, sia della possibilità che l’esito risulti positivo.

A rilevare il Royal dovrebbe essere un gruppo attivo nel settore delle calzature e dell’abbigliamento, oltre che nell’immobiliare, che negli ultimi anni ha registrato forti utili e sta diversificando gli investimenti. L’idea sarebbe di trasformare il Grand Hotel in una struttura ricettiva di tipo residenziale: non più camere da affittare, dunque, ma appartamenti. La prospettiva circola, ma è bene ricordare che sul Royal gravano due vincoli: quello della Soprintendenza, ovviamente, e quello della destinazione d’uso alberghiera. Per intendersi: chi volesse cambiare la natura del Royal, avrebbe parecchie scartoffie tra cui barcamenarsi.

La notizia, tra l’altro, cade in un momento particolare per la struttura. Il Royal ha assunto la sua fisionomia – con la silhouette caratteristica che campeggia sullo sfondo di quasi tutte le cartoline che ritraggono Viareggio – con la ristrutturazione degli anni Venti. L’inaugurazione del ’nuovo’ Royal, con il profilo delle torrette così familiare per residenti e turisti, risale al 1925. E dunque, il prossimo anno cadrebbe il centenario del Grand Hotel per come lo conosciamo. Come dice il proverbio: fatto 99, facciamo 100. Eppure, stando ai rumor, con la chiusura invernale – il Royal, per tradizione, a novembre va in letargo, per poi riaprire i battenti in primavera – potrebbe cessare anche la storia alberghiera dell’iconica struttura.

Non solo: il Royal ha una storia particolare anche sotto il profilo della clientela. Tradizionalmente, è il buen retiro estivo degli anglofoni, sia da oltre Manica che da oltre oceano, e il futuro di questa ricchezza culturale sarebbe tutto da decifrare con l’avvio di una nuova storia imprenditoriale.