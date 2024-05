Grand hotel Imperiale inserito nel brand internazionale del lusso

Il Grand Hotel Imperiale 5 stelle lusso è entrato a far parte di Preferred Hotels & Resorts, il brand di hotel di lusso indipendenti più importante al mondo che rappresenta oltre 700 tra i più raffinati hotel e resort in 85 Paesi. La collezione in cui è stato inserito è LVX, la selezione di Hotel esclusivi che assicurano elevati standard qualitativi e di alto prestigio, oltre a distinguersi per il lusso di alto livello con un tocco locale, lo stile sofisticato e il servizio esclusivo. Il Grand Hotel Imperiale, gestito da Panoram Hotel Managment, è tra le proprietà eleganti e uniche in destinazioni ambite in tutto il mondo con sistemazioni esclusive. Preferred Hotels & Resorts è considerata una delle aziende di ospitalità leader nel mondo, e far parte di una realtà così importante, presente nelle più ammirate località nei sei continenti, è motivo di orgoglio per il Grand Hotel Imperiale. Il Ristorante L’Olivo, il Golden Bar e l’Acqua Wellness & spa completano l’offerta e durante la stagione estiva è aperto il Remo Beach Club, il nuovo stabilimento balneare dell’hotel.