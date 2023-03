Gran successo per i corsi di giornalismo

Si sono concluse nei giorni scorsi le lezioni di giornalismo per gli studenti delle classi seconde e terze medie dell’istituto comprensivo Giorgio Gaber di Lido di Camaiore. I corsi, voluti dalla dirigente dottoressa Sonia Imperatore, sono stati tenuti dal professor Augusto Da Prato, esperto in materia come docente e dal giornalista Enrico Salvadori. Hanno riguardato gli studenti delle medie delle classi 2A, 2B, 2C, 3A, 3C,3D con i rispettivi insegnanti di lettere coordinati dal professor Alessandro Viti. I tipi di scrittura, la conoscenza delle scelte grafiche, la struttura di un articolo, le interviste solo alcuni temi al centro delle lezioni e alcune delle classi coinvolte stanno partecipando anche al Campionato di giornalismo organizzato da “La Nazione”.