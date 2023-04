Gran galà sul pontile Maxi tavola con 200 ospiti per aiutare la Misericordia

Gran galà stellato per una magica serata a cena sul pontile. E una finalità tutta benefica: raccogliere fondi per sostenere la realizzazione della nuova sede della Misericordia di Vittoria Apuana. Il progetto è di Alberto Vaghi e Francesca Araldi, piacentini legati da anni a Forte dei Marmi, che hanno elaborato un evento charity che ha ottenuto il patrocinio del Comune. L’appuntamento con "Il pontile delle stelle" è per giovedì 15 giugno con uno scenario che si preannuncia suggestivo: lungo tutto il pontile sarà allestita una maxi tavolata per un totale massimo di 199 posti a sedere. Il menù sarà firmato nientemeno che dal ristorante Bistrot, l’ammiraglia della flotta Vaiani, sotto la direzione dello chef stellato Andrea Mattei che elaborerà una proposta ad hoc per ’raccontare’ i piatti e i sapori locali. L’esclusività dell’occasione è dettata anche dal prezzo di partecipazione: 750 euro a persona.

"Da anni frequento il paese – racconta Alberto Vaghi – e un giorno mi sono imbattuto nel pannello che illustra il rendering della futura sede della Misericordia, un progetto interamente ecosostenibile. Così ho pensato ad un’idea per dare un aiuto all’Arciconfraternita che si è subito detta entusiasta per la prospettiva di una serata così particolare sul pontile. Gli ospiti verranno accolti nella piazza antistante per un apertitivo di benvenuto e poi potranno disporsi al lungo tavolo imperiale che verrà frazionato ogni 20 posti per motivi logistici. Davide e Marco Vaiani hanno immediatamente collaborato per la gestione del catering ed entro fine maggio contiamo di chiudere tutte le adesioni". Gli organizzatori lanciano un appello a personaggi illustri, aziende o attività commerciali che intendano dare il proprio contributo alla buona riuscita del galà. "Nei limiti della sicurezza valuteremo la possibilità di garantire anche l’intrattenimento – aggiunge Vaghi – e potrebbe svolgersi anche un’asta o una lotteria, ovviamente rispettando le normative del caso, se i negozi di Forte intendessero offrirci una collaborazione. I fornitori già hanno concordato prezzi contenuti ben comprendendo la finalità della serata. Il progetto è ambizioso ed oneroso. Per questo sarà necessario anche l’aiuto di tutta la comunità". Per info: 339.7841879.

Francesca Navari