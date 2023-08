Gran galà di musica tra il marmo Serata di solidarietà per il Meyer

di Eleonora Prayer

Immagina una serata di mezza estate tra il bianco abbagliante dei blocchi di marmo della ditta Henraux. Immagina il fascino di ascoltare i versi di Michelangelo letti dal drammaturgo Massimiliano Finazzer Flory e ancora le opere cantate dalla meravigliosa voce di Dave Monaco, tenore della Scala di Milano. Alla serata di gala organizzata da Ilaria Capponi, co-fondatrice e partner di Axelcomm e dal marito Antonio Tomassini, ha vinto l’eleganza e soprattutto la filantropia. Si perché si è trattato di un evento benefico dove con oltre 200 ospiti, importanti brand e rinomati artisti, sono stati raccolti migliaia di euro e devoluti interamente alla Fondazione Andrea Bocelli, per il progetto a sostegno dell’ospedale Meyer.

"Un appuntamento fisso che organizziamo ogni estate – spiega Ilaria Capponi, ideatrice e produttrice della serata - per accogliere amici ed avere la possibilità di fare del bene, insieme, promuovendo il territorio, la cultura e un progetto charity a noi vicino". Sul palco anche il presidente della Fondazione Bocelli, Stefano Aversa, che ha spiegato il significato dell’evento e l’importanza di uno spirito solidale. Tra gli ospiti l’imprenditore torinese Arturo Artom, creatore di Telesystem, fondatore e presidente del Forum di Meritocrazia, membro del comitato di Presidenza Assolombarda e fondatore del Cenacolo Artom, un format per scoprire nuovi talenti. Un uomo d’altri tempi, un vero filantropo, fucina di talenti e di idee: "Sono onorato di partecipare a questa serata solidale – commenta Artom - che unisce arte, cultura e musica, in uno scenario suggestivo a sottolineare ancora una volta il mio forte legame con la Versilia". Un altro ospite che ha la Versilia nel cuore è Michael Rothling, vice presidente Dimian e ideatore della start Up legata al più famoso gioco da tavolo del mondo, il Monopoly di Forte dei Marmi: "La grande novità di quest’anno in Versilia – sottolinea Rothling – è la special edition del Monopoly in marmo di Carrara, che sarà presentata il 4 agosto al negozio Gianni Cuccuini di Forte del Marmi". Tra gli ospiti era presente anche la conduttrice Manuela Guarneri, rinomata per i suoi salotti culturali televisivi. Una serata davvero meravigliosa quella di domenica scorsa, anche grazie a Filippo, icona della ristorazione fortemarmina, Magazzini Bracchi, che ha curato gli allestimenti, Officina Milano, cocktail bar milanese ai vertici delle classifiche mondiali. Ha condotto la serata, accompagnata dal sax di Matteo Righetti, del piano di Luigi Gargano e dalle percussioni di Antonio Porpora, Marica Rotondo, che con la sua voce ha incantato gli ospiti. Tutte eccellenze italiane.

Eleonora Prayer