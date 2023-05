Gran Fondo, oggi la gara Sui viali passa la carovana

La 25° edizione della Gran Fondo della Versilia è pronta a coinvolgere: stamani alle 8 dal lungomare di Viareggio si terrà la partenza della storica manifestazione inserita nel calendario ufficiale del Coni. "Una manifestazione importante – commenta l’assessore allo sport Rodolfo Salemi – che si conferma per il secondo anno consecutivo dopo una lunga assenza e vede già da quest’anno aumentare in modo importante i suoi protagonisti, tanti appassionati uniti anche dal desiderio di lasciare un messaggio di sport, salute e sicurezza stradale. Al ringraziamento dell’amministrazione a quanti si sono impegnati per la buona riuscita dell’evento, si aggiunge il mio abbraccio personale a Gigi Del Pistoia, alle figlie e a Silvia Sarappa, organizzatori storici dell’evento".

I numerosi partecipanti che arriveranno da tutta Italia e anche dall’estero si cimenteranno in uno dei tre percorsi: la passeggiata ecologica di 45 chilometri, il percorso medio di 89chilometri ed il lungo di ben 111 chilometri, e termineranno le loro fatiche nella splendida location della Cittadella del Carnevale dove saranno allestiti il pasta party finale e la cerimonia di premiazione. La formula infatti è quella di una cicloturistica con tratti cronometrati: ci saranno 3 cronoscalate sul percorso medio (Monteggiori, Pedona e Gavine) e 5 per il lungo (Monteggiori, Pedona, Orbicciano, Fiano Loppeglia e Gavine) la cui somma dei tempi darà origine ad una speciale classifica che vedrà premiati i primi tre atleti nelle categorie uomini e donne con importanti buoni Amazon; saranno inoltre premiati i primi 13 classificati nelle categorie previste da Acsi con premi e prodotti del territorio da parte del Salumificio Gombitelli e di Andreini di ApriSprint e di Asmana Wellness World. Si prevede la presenza di nomi famosi del mondo del ciclismo come Alexander Bazhenov, Enrico Fabianelli e Rasa Mazeikyte.

La grande sorpresa per quest’anno sarà il lancio dei paracadutisti che al termine della cerimonia di premiazione faranno volare nel cielo di Viareggio la Bandiera Italiana e quella del Comune di Viareggio con una emozionante discesa che terminerà nella Cittadella del Carnevale un evento aperto a tutta la cittadinanza che vorrà partecipare. Grande attenzione è stata rivolta alla sicurezza con la chiusura al traffico dei tratti cronometrati e la presenza della scorta tecnica dell’Asd Moto Guzzi Prato. Tutte le informazioni sul sito web ufficiale www.granfondoversilia.it