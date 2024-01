Gps, complimenti di Zucconi: "Un’idea davvero brillante della comandante Brini"

Riccardo Zucconi, parlamenbtare di Fratelli Porto Viareggio e segrerario di presidenza della Camera dei deputati, ha particolarmente apprezzato l’idea della comandante del porto Silvia Brini: "La mappa del canale su Gps sopperisce alle incapacità tecniche della Regione".

Magari per i capitani sarà una cosa normalde, ma chi non naviga per professione è rimasto colpito. "L’idea di mettere la mappa del canale di accesso al porto su Gps per ottenere un tracciato sicuro per le imbarcazioni è sicuramente un ottimo rimedio per ovviare almeno temporaneamente al problema del basso fondale, in attesa che i lavori della draga riescano in qualche modo a liberare un passaggio definitivo fra i sedimenti che ostacolano l’imboccatura del porto. Ma i lavori della draga ci saranno? Chissà. Comunque col Gps i pescatori, che 200 famiglie, possono per lo meno lavorare e si riduce senza dubbio anche il rischio di incidenti per imbarcazioni ed equipaggi. Mi congratulo con la comandante della Capitaneria di porto Silvia Brini per l’ottima intuizione, che almeno momentaneamente sopperisce alle incapacità tecniche della Regione e dell’Autorità Portuale. La Regione Toscana niente sta facendo per risolvere la questione e per rimediare ad un danno che essa stessa ha contribuito a creare, in primis negando all’Autorità portuale gli strumenti, soprattutto quelli finanziari, per risolvere la questione".