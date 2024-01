"Governano i Dem. Diano delle risposte"

"La maggioranza del Consiglio comunale appoggia i pescatori e le loro famiglie ed è solidale con le proteste di una categoria che da mesi non può lavorare": è la presa di posizione dei gruppi consiliari che appoggiano il sindaco Giorgio Del Ghingaro, cioè Lista Blu, Progetto per Viareggio, Giovani per Viareggio e Viareggio Democratica .

"Chiediamo alla Regione, al Pd che la governa, al suo presidente e alla giunta di risolvere questo annoso problema che affligge il porto di Viareggio. Chiediamo di uscire dagli sterili proclami e di passare ai fatti. I pescatori di Viareggio e la città hanno bisogno di risposte immediate; una draga in grado di funzionare 24 ore su 24 che consenta la ripresa delle attività di pesca, e l’elargizione di adeguati ristori. Inoltre il porto deve tornare alla città. È palese il poco interesse dimostrato negli anni, sia a livello locale che centrale, verso lo sviluppo di un’area fondamentale per la città. Ne sono riprova il nuovo Piano del Porto esistente solo nelle intenzioni, e il voto contrario del Pd alla via del Mare, che impediscono lo sviluppo della zona portuale. Con danni anche per i cittadini e i lavoratori della Darsena".