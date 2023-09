Governance del servizio idrico. La proposta di legge della Lega

La Lega ha presentato una proposta di legge che riguarda la gestione del servizio idrico. "Il partito di Matteo Salvini – affermano i consiglieri regionali Massimiliano Baldini e Marco Landi – ha sempre difeso l’idea dell’acqua come bene comune. Purtroppo questo principio è stato tradito dal Pd, che ha scelto di definire per legge un modello lontano dai territori, istituendo un ambito unico regionale. Davanti a questo modello politico le amministrazioni comunali nel 2019 hanno già dichiarato la propria contrarietà, tanto da sollecitare l’Autorità idrica territoriale (Ait) a definire dei sub ambiti ottimali per la gestione del servizio. Un percorso al limite della legittimità che ci ha spinto alla redazione di una proposta di legge finalizzato a ridefinire la governance dell’acqua. I pilastri strategici della nostra proposta sono quelli di favorire la definizione di un governo del ciclo dell’acqua in grado di garantire un uso sostenibile e solidale dove gli enti locali e le comunità siano i veri protagonisti".