Gombitelli La frana. Sono iniziati i lavori

Sono finalmente cominciati i lavori per il ripristino della frana di via dei Norcini a Gombitelli: il costo si aggira sui 250.000 euro. Una messa in sicurezza necessaria per una viabilità oggetto per circa 25 metri di una frana a ridosso del tornante a quasi un chilometro dal bivio con la Provinciale. La strada, franata diversi anni fa a causa del cedimento del versante e da subito messa in sicurezza in modo temporaneo con geoblock, adesso verrà completamente ripristinata. I lavori garantiranno il contenimento del terreno a valle della viabilità e il consolidamento del tratto di strada a monte mediante la costruzione di una paratia in micropali. In più una rete metallica su tutto il versante franato, un nuovo muro di contenimento in cemento armato e un nuovo guardrail protettivo. I lavori sono stati finanziati da un bando Pnrr sul dissesto idreogeologico vinto dal Comune a fine estate che finanzia, oltre a quest’opera, il ripristino e la messa in sicurezza della strada per il cimitero di Casoli e il completamento della regimazione delle acque di via Verzentoli a Nocchi, per un totale complessivo di 3 milioni e 200 mila euro. Per tutta la durata del cantiere, 90 giorni di lavori previsti, via dei Norcini sarà chiusa al traffico così da permettere la realizzazione dell’intervento. Per raggiungere Gombitelli quindi sarà necessario passare da via Seimiglia.