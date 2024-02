"Gloria e tormento", la vera storia di Puccini

Una nuova sorprendente biografia di Giacomo Puccini che ci racconta l’uomo al di là del mito come mai era stato fatto: “Giacomo Puccini Gloria e Tormento”, edizioni DreamBook, di Rossella Martina (foto) è una rigorosa ricostruzione della vita del Maestro, fatta soprattutto attraverso la sua corrispondenza. Tantissimi gli episodi sconosciuti o mal conosciuti fino a oggi. Un grande affresco del mondo pucciniano che questo pomeriggi viene presentato in anteprima all’Hotel Esplanade di Viareggio (in piazza Puccini) alle ore 18. Assieme a Rossella Martina e all’editore Stefano Mecenate ci saranno il regista Paolo Benvenuti, Adolfo Lippi, Tommaso Strambi. Coordina Enrico Salvadori. Ingresso libero.