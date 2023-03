Gli strani conti del porto "Un bilancio triennale senza quello del 2021 Roba da Anticorruzione"

Più bella dell’Oriente. Forse. Di certo non per il porto: un mezzo pantano da dove i mega yacht costruiti col marchio "capitale mondiale della nautica" possono uscire solo sui pontoni galleggianti, altrimenti s’incagliano. Poi magari vanno a fare manutenzione a Shangai. In attesa del sabbiodotto, il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha scritto al segretario della Port Authority Alessandro Rosselli riaprendo le ostilità. "Come si fa ad approvare il bilancio di previsione 2022 e quello triennale 2022-24, senza ancora aver approvato il consuntivo 2021?".

I tempi non tornano, e nemmeno le regole della buona amministrazione, tanto che Del Ghingaro avverte l’architetto: "La materia come ben sa è di interesse dell’Anac", l’autorità anticorruzione. E questo ritardo è una delle ragioni per cui Del Ghingaro, al comitato portuale del 7 ottobre scorso votò contro i bilanci 2022, 2022-24, e il Piano delle attività. Unico voto contrario. La domanda che il sindaco pone anche alla Regione è duplice: "Come si fa a programmare l’attività dell’Authority fino al 2024 se non si conosce il risultato economico del 2021? E perché il segretario ha redatto il Piano delle attività senza confrontarsi col Comune di Viareggio, sul cui territorio opera?". Com’è già accaduto con Firenze si può dire tutto e il contrario di tutto, tanto poi le secche del porto restano lì. Soprattutto se, in quel comitato portuale, a Del Ghingaro è stato detto che "non sappiamo nulla degli accordi di programma firmati con la Regione". Come se oltre agli atti non ci fossero anche le foto della firma congiunta col presidente di allora, Enrico Rossi.

Così il sindaco ha scritto l’ennesima lettera a Rosselli : "Comprenda il disorientamento e lo sconcerto conseguenti ai mancati adempimenti di carattere contabile-amministrativo. Una mancata rendicontazione che il Collegio dei revisori sembra non abbia colto appieno. Lei ha chiamato il Comitato portuale ad esprimersi sulle risorse correnti per il funzionamento dell’Ente, su quelle per la gestione di ciascun porto di competenza dell’Autorità portuale regionale e sulla programmazione degli investimenti per il triennio 20222024... senza conoscere il risultato economico del periodo gestionale antecedente".

b.n.