“Gli straccali“ diventano opere d’arte: la mostra

Cavalli selvaggi, delfini, giraffe, farfalle e maestosi rapaci. E una splendida sirena “ Laura“ al centro della sala delle Grasce, in ricordo di un’amica scomparsa e come riportata alla vita attraverso la Driftwood Art, l’arte di recuperare gli “straccali” del mare creando nuove figure. E’ la seconda vita dei legni alla deriva: la mostra della pietrasantina Rossella Pennini ( foto) ospitata fino al 10 marzo nel complesso di Sant’AgostinoStefano. Le creazioni sono realizzate con legni di varie dimensioni rilasciati dal mare raccolti dall’artista e inseriti, senza alcun trattamento oltre la pulizia, alla stregua di tasselli in mosaici tridimensionali. Orario 10-13 e 16-19. Domenica 10-13 - 15.30 -19.30.