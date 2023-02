Gli scatti di Paglianti nel volume ‘Danzarte’

Domani alle 16.30 nei “Venerdì di Miliziade“la Biblioteca Caprili propone un evento sulla fotografia. A Villa Argentina a Viareggio presentazione del libro di Roberto Paglianti (in foto) “Danzarte“, editore Pezzini. Fotografo viareggino con lunga militanza come fotoreporter e per la pubblicazione di molti volumi di fotorgrafia artistica. Nel libro sono raccolte immagini realizzate nel 2019 a Pietrasanta, Viareggio e Torre del Lago. Scatti che, opportunamente selezionati e valorizzati, vanno oltre la funzione documentaria, per assumere il significato di espressione artistica attraverso forme, colori, movimenti. Partecipano l’autore e Marco Lenci.