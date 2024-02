Gli rubano la bici fuori da scuola. È escluso dal progetto del Comune

Quando è uscito da scuola è si è trovato il lucchetto della bici tagliato ha visto franare un sogno. Quello di essersi comprato la due ruote conquistando la paghetta dei genitori e, soprattutto, la partecipazione al progetto del Comune con in palio libri per chi avesse dimostrato di utilizzare il mezzo a pedali per andare a lezione. Francesco, 9 anni, è crollato in un pianto disperato per quella Bmx verde dalle ruote gialle con cui – con la fierezza dell’autonomia negli spostamenti – è riuscito a raggiungere la scuola Carducci per appena tre giorni. Perchè gli è stata subito rubata proprio fuori dal cancello di ingresso e ieri mattina la mamma l’ha dovuto accompagnare in auto. Con la fine anche di quell’esperienza ’eco’ tanto caldeggiata dal Comune.

"Francesco era entusiasta di partecipare al progetto Bike2School lanciato dall’amministrazione comunale – racconta mamma Valentina Guglielmi – proprio perchè ama leggere ed in palio c’era un buono spesa da 25 fino a 100 euro da utilizzare in libreria per gli studenti più virtuosi nella mobilità sostenibile. Così da mesi ha aiutato nelle faccende di casa, a sparecchiare e a tagliare l’erba, per mettere insieme quei 220 euro di paghette con cui si è comprato la bici. Abitiamo a poche centinaia di metri dalla primaria Carducci e ho apprezzato la possibilità di fargli fare quell’esperienza di autonomia. Lunedì è partito il progetto e lui ha pedalato fino a scuola. Mercoledì all’uscita la brutta sorpresa: qualcuno aveva tagliato il lucchetto portando via proprio la sua bici, che oltretutto era sotto quella di uno studente del liceo".

A quel punto a mamma Valentina non è rimasto altro che presentare denuncia e comunicare agli uffici comunali che Francesco era costretto a ritirarsi dal concorso. "La logica del progetto è apprezzabile – rimarca – però era necessario anche pensare a spazi adeguati per garantire il ricovero in sicurezza dei mezzi. Dopo la pandemia non viene più consentito l’accesso dai cancelli e le bici restano fuori. Non ricomprerò la bici a mio figlio, a questo punto faccio prima a regalarglieli io i libri in palio"

Francesca Navari