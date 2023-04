Gli rubano la bici davanti casa, ritrovata "grazie alla Municipale"

Guai a lasciare la propria bicicletta incostudina. Basta un attimo per vederla sparire e spesso nemmeno una bella catena ci può salvare. Qualche volta però ci arrivano segnalazioni di belle storie, come quella capitata a Marco Barsella (foto), residente in via Pucci, che ha ritrovato grazie alle pronte indagini della Polizia Municipale la propria due ruote. "Martedì mattina – racconta Barsella – ho lasciato la bicicletta, una Bottecchia vintage 701 verde-oro con sella Brooks in cuoio, davanti casa a porta aperta giusto il tempo necessario per prendere il computer, metterlo nello zaino e riuscire. Pochi secondi che sono serviti ad un ragazzo per salire in sella e scappare via. Per fortuna in zona sono state installate delle telecamere e che hanno ripreso la scena rendendo possibile così l’individuazione dei malviventi". “Giovedì ho riavuto la bici – conclude Barsella – e per questo voglio ringraziare pubblicamente il comando tutto, ed in particolare Simone Magnani. La frustrazione delle forze dell’ordine non inficia la loro operatività".

Sergio Iacopetti