Gli incontri con gli autori di casa

All’ora del tè, quando il sole delle prime giornate di primavera è ancora alto, in piazza Maria Luisa si terranno gli “Incontri librari“ – con gli autori viareggini – condotti da Giampaolo Ghilarducci e organizzati nell’ambito della “Fiera del ciottorino“.

Il primo appuntamento – come sempre alle 17 – è fissato per giovedì 16 marzo: protagonista Enrico Vannucci che presenterà "Perdidavero". Si prosegue dunque sabato 18 marzo quando Giampaolo Ghilarducci e Umberto Guidi raccontareranno la storia del Carnevale, raccolta nel libro "150 anni di Carnevale", che proprio da via Regia è cominciata nel 1873. Mercoledì 22 marzo Simone Remedi porterà uno spaccato del teatro dialettale e dell’atmosfera del mitico Bar Roma di Enrico Casani; mentre il giorno successivo (il 23 marzo) spazio ad Adriano Barghetti con "Tanto per dire". Concluderanno il programma degli eventi della librearia viareggina Daniele Chicca e Tommaso Lucchesi che il 24 marzo presenteranno "Cineprese tra i coriandoli", libro che indaga il rapporto tra cinema e Carnevale, e la poetessa Monica Petroni che, il 25 marzo, porterà alcune della poesie.

