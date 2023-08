Gli "esodati" del mondo digitale "La posta a casa non mi arriva più" Odissea per pagare le bollette

"Hai fatto la domiciliazione della bolletta?". "Perché non ti scarichi un’app per gestire l’home banking dallo smartphone?". "Mandami pure i soldi su Paypal". Bisogna farsene una ragione: non tutti si sentono a loro agio con le nuove tecnologie, che tra l’altro progrediscono a ritmo serrato. E non sono quattro gatti fuori dal mondo e dal tempo: sono (tanti) milioni di cittadini che – almeno secondo noi – hanno il sacrosanto diritto di non essere lasciati indietro.

Dopo l’anziana signora del Marco Polo a cui hanno tolto le "bocche rosse" in cui imbucava le lettere destinate ai nipoti, stavolta il grido d’allarme arriva da un residente del centro. "La posta non mi arriva più con regolarità – racconta –; per un certo periodo, sono rimasto tagliato fuori dalle comunicazioni. Mi hanno detto che la postina era in ferie e che il servizio sarebbe ripreso una volta tornata. Era vero, ma a quel punto le bollette che ho ricevuto erano scadute da diversi giorni. Dopo qualche tempo, si è verificata la stessa cosa: mi hanno informato che la postina si era infortunata, e quindi la mia zona era di nuovo scoperta".

Il fatto è che l’uomo non ha familiarità con computer, smartphone e tecnologie assortite. Per lui, ricevere la posta è dirimente. "Sono solo, non ho né figli, né nipoti che possano aiutarmi – continua –; perché devo vivere con il patema di perdermi informazioni importanti che potrebbero arrivare dalla banca, dall’Inps? Per non parlare delle bollette. Io annoto tutte le scadenze su un calendario. Quando vedo che sono a ridosso e la bolletta non mi è ancora arrivata, prendo la macchina e vado a saldare: sono dovuto andare a Pietrasanta, e poi a Pisa, per evitare di diventare insolvente. E non sono neanche stato trattato benissimo".

L’uomo ha provato anche a contattare le Poste per spiegare il problema. Ma, racconta, con scarsi risultati: "Ci sono stato diverse volte. Ho pure chiesto al responsabile della distribuzione se fosse possibile ritirare la posta a mio nome direttamente in ufficio. Più di questo non so cosa fare: per facilitare il lavoro dei postini, ho fatto scrivere l’indirizzo esatto sulla porta di casa e ho fatto installare una targhetta di ottone. Non si possono sbagliare. È mai possibile che chi, come me, non ha familiarità con i dispositivi elettronici, venga tagliato fuori? È successo anche quando lavoravo – conclude – : avevo un’ottima posizione, finché non sono stato scavalcato da questi congegni".

DanMan