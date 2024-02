Gli esercenti alzano la voce: "Serve un intervento risolutivo"

"Era già tutto previsto". Gli esercenti di via della Gronda tornano ad alzare la voce: sulla strada si è aperta infatti una grossa voragine ed è stato necessario l’intervento di vigili e operai per transennare prontamente l’area e metterla in sicurezza. Solo pochi giorni fa le attività avevano lamentato lo stato dell’asfalto sconnesso. Una situazione che nasce a giugno, quando Gaia ha avviato il cantiere per la sistemazione della tratta fognaria dalla curva fino all’altezza del bar Baldassari. Un intervento che ha subito vari stop, fino alla sua conclusione e a quella copertura del manto ‘rattoppata’. "Via della Gronda è pericolosa - tornano a ribadire gli operatori di zona - sia per le auto che per i motorini. La grossa buca è l’ennesima conferma della necessità di un intervento risolutivo, per la sicurezza ma anche per il decoro della città. E per restituire la possibilità di circolazione in via della Gronda, oggi evitata dai più, con danno per le attività".