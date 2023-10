Gli autisti delle Misericordie più preparati per le emergenze

Più sicurezza a bordo delle ambulanze e più garanzie per i cittadini grazie al corso per autisti di emergenza organizzato dal coordinamento versiliese delle Misericordie e rivolto a tutte le confraternite della zona. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e conclusa con un’intensa due-giorni (nella foto alcuni partecipanti), ha consentito agli autisti di aumentare la propria preparazione e acquisire le competenze e conoscenze necessarie per intervenire rapidamente e in modo efficace in caso di incidenti o situazioni di emergenza sulla strada. "È stata una fondamentale opportunità di formazione – spiegano gli organizzatori – per chi vuole intraprendere la carriera di volontario nel settore delle emergenze: saranno in grado di salvare vite e svolgere il loro ruolo in modo ancora più efficace e professionale. Ringraziamo i formatori, i volontari e il Comune, specie il sindaco Giovannetti e l’assessore all’associazionismo per essersi resi disponibili, come sempre, fin da subito".