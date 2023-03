Gli artisti Ciulla e Pisano diventano ’pietrasantini’

Salvo intoppi, da stasera gli artisti Girolamo Ciulla e Tano Pisano diventeranno “pietrasantini“ allungando così una lista che include numerosi personaggi illustri. Alle 20, in consiglio comunale, sarà messo a votazione infatti il conferimento della cittadinanza onoraria, ultimo passaggio dopo la recente approvazione in commissione. Restando in tema artistico, stasera all’ordine del giorno è prevista anche l’istituzione del premio intitolato al compianto Romano Cosci, ossia una borsa di studio da assegnare agli studenti del liceo artistico “Stagi“. Non è finita: in discussione ci saranno il Documento unico di programmazione (Dup) e la variazione del bilancio di previsione 2023-2025, la convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia paesaggistica tra i Pietrasanta e Forte dei Marmi, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una porzione di terreno tra l’Aurelia e via Osterietta, l’assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria e molto altro.