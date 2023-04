"Gli armatori nelle barche non cercano più solo uno status symbol"

VERSILIA

Continua in questo primo semestre 2023 il successo dei cantieri del distretto nautico. Solo per restare ai più grandi yacht varati, è stato consegnato il primo 63 metri Tecnomar for Lamborghini in Australia, mentre Rossinavi a varato il 66 metri Alchemy e Next Yacht Group ha messo in acqua il 37 metri Ab Yacht 120. Maurizio Balducci, vice presidente nazionale di Confindustria Nautica e patron di Overmarine, nell’ambito del convegno sul mercato mondiale dello yachting: "In questo momento ci sono molte opportunità che le aziende del settore possono cogliere. Prima di considerare l’opportunità di far entrare un fondo di investimento, le aziende si devono strutturare. Dal punto di vista del mercato, i nuovi acquirenti non comprano più la barca come status symbol, ma perché la vogliono usare. Anche la scelta della dimensione dell’imbarcazione viene fatta sulla base dell’uso che ne vogliono fare e sulle necessità familiari".

Walter Strata