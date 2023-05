Gli anni Ottanta Magico tour al Mediceo

SERAVEZZA

Un fantastico ritorno agli Anni ’80, attraverso i miti, i simboli, le mode, i costumi che hanno reso questo decennio tra i più esuberanti del secolo scorso. E’ già un successo la mostra "Ritorno agli Ottanta-mitologia moderna" ospitata fino al 16 luglio a Palazzo Mediceo. Ad accogliere i visitatori il simbolo per eccellenza degli anni ’80: il cubo di Rubik, in dimensioni gigantesche, di due metri per due. Nelle sale espositive e negli spazi delle Scuderie del Mediceo un considerevole numero di oggetti e di opere che hanno segnato gli anni ’80, come, ad esempio, una Ferrari Testarossa Cabrio serie limitata del 1985; uno degli esemplari della macchina del tempo DeLorean, il veicolo per viaggiare nel tempo usato da Emmet “Doc” Brown di Ritorno al Futuro, molti oggetti culto come il Commodore 64, il Primo Walkman Sony, il cabinato originale da bar di Pac-Man; quattro pezzi di muro di Berlino dipinti da artisti famosi; una serie di vinili disegnati da artisti quali Andy Warhol, Keith Haring e dal fumettista italiano Andrea Pazienza. La mostra è aperta: venerdì 15:30-20 sabato e domenica: 1012:30 e 15:3020. Ingresso mostra e museo: intero 10 euro, 8 ridotto. Museo: 5 euro.