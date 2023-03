Gli angeli del Covid Ricevuti in municipio

Premiati in municipio dal comandante della polizia municipale Claudio Barsuglia, dal sindaco Marcello Pierucci e dall’assessore alla polizia municipale Anna Graziani rappresentanti pubblici e privati per il supporto dato nel periodo del Covid. Riconoscimenti sono andati al dottor Franco Barghini, responsabile del dipartimento di igiene e sanità dell’Asl Nord ovest; al pronto soccorso dell’ospedale Versilia nella persona di Barbara Mori. Poi la medicina dello sport dei dottori Umberto e Velia Chiericoni; Giampiero Pardini titolare della Pardini Armi; Leonardo Giovannelli titolare della carrozzeria Giovannelli e Andrea Riccomagno. "Sono persone che ci sono state vicine e ci hanno aiutato in un momento in cui era molto difficile anche capire cosa stesse succedendo intorno", ha evidenziato Barsuglia. "Un periodo che per fortuna ci siamo lasciati alle spalle, ma che ha visto uno sforzo significativo da parte di tutti noi e delle istituzioni con cui collaboriamo. Un periodo in cui era difficile anche reperire le mascherine e le tute per il nostro personale".

Uno sguardo al presente è invece dalle parole della dottoressa Mori del pronto soccorso, in rappresentanza del primario Giuseppe Pepe. L’appello è stato a evitare i cosiddetti "accessi impropri", che sono uno dei maggiori problemi del dipartimento di emergenzaurgenza dell’ospedale Versilia. "Il pronto soccorso fornisce un servizio di primo aiuto, al quale non vengono riconosciuti i dovuti meriti", ha ricordato il sindaco Pierucci. Sempre in tema sanitario, i dottori Quiriconi hanno formato in maniera gratuita tutto il personale per l’utilizzo del defibrillatore.