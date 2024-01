Gli ’Amici dello scientifico’ rinnovano le cariche... e l’impegno

Potenziare il proprio legame con la scuola e portare avanti iniziative "ispirate dal liceo scientifico". Il nuovo direttivo dell’associazione culturale ’Amici del liceo scientifico Barsanti e Matteucci’ – le cariche sono state rinnovate con l’inizio dell’anno – conferma il proprio impegno a favore della scuola e dei suoi studenti: un impegno dettato in primo luogo dall’affetto verso un istituto che, per i membri dell’associazione, è stato una ’seconda casa’, oltre che un luogo di crescita e formazione.

"La specificità della nostra associazione culturale è che non facciamo niente che non sia ispirato al liceo – spiega il neo presidente Rinaldo Galli –; per questo abbiamo sempre bisogno di un confronto continuo, con l’obiettivo di garantire un arricchimento culturale e un orientamento alle professioni e al lavoro per gli studenti della scuola. In questi anni abbiamo prodotto relazioni sul lato oscuro dei social e sulla denatalità, realizzato delle autointerviste per raccontare la nostra esperienza e finanziato borse di studio per i ragazzi meritevoli, oltre a lavorare alla formazione dei docenti di sostegno. Ora vogliamo aprire le nostre iniziative agli studenti di altre scuole e alla cittadinanza tutta".

Quest’anno, per la prima volta, gli incontri del direttivo sono stati aperti ai ragazzi nelle persone dei rappresentanti d’istituto. "Abbiamo trovato un clima collaborativo e un dialogo proficuo – raccontano gli studenti Andrea Grazzini e Daniele Fusco –, ora vorremmo che questa possibilità venisse estesa a tutti gli studenti dell’istituto".

Soddisfatta per il lavoro messo in piedi dall’associazione anche la preside Silvia Gori: "Quando ho incontrato l’associazione ho riscoperto il senso identitario di aver frequentato lo scientifico – le sue parole –; li abbiamo accolti a braccia aperta e sono felice per l’inserimento dei ragazzi, giovani con tanta voglia di fare per la loro comunità".