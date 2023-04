Gli ambulanti del mercato a Como È già bufera per l’uso del marchio

E’ ancora bufera per l’arrivo del consorzio Gli ambulanti di Forte dei Marmi nelle piazze italiane. Stavolta è stato Confesercenti Como a protestare dopo l’annunciato appuntamento dei banchi oggi ai Giardini del Tempio Voltiano, forte della circolare inviata dal sindaco Bruno Murzi che ribadisce "che l’unico vero mercato che può fregiarsi di tale nome è in piazza Marconi". "Il nostro Consorzio – ribattono gli ambulanti – è nato per primo nel 2002, dall’unione appunto di una selezione dei migliori banchi storicamente (e tuttora) presenti nel mercato di Forte dei Marmi, con la felice intuizione di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali. Perché dunque voler creare una fittizia contrapposizione, che non ha motivo di esistere, con il mercato del Forte, che si tiene ogni mercoledì?"