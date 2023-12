Gli ambientalisti contestano la potatura dei tigli. Fissato nuovo vertice per discutere le proposte

Pollice verso da parte degli ambientalisti nei confrontti delle potature sui tigli del viale Apua, con i cittadini invitati a un nuovo incontro in modo da portare delle proposte in vista del prossimo intervento a febbraio. È questo il succo dell’incontro che i comitati hanno avuto giorni fa in municipio, dopo due mesi di richieste, con l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori, il capo gabinetto Gabriele Marchetti, la dirigente Valentina Maggi e altri rappresentanti. "Non abbiamo mai criticato le perizie – scrivono i cittadini – in quanto un albero a rischio va abbattuto e sostituito. Ma le potature, tramite capitozzature, sono lesive per le piante".