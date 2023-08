Giusto trent’anni fa Quel corpo di ragazza affiorato dalla sabbia

Era un giovedì quel 19 agosto di 30 anni fa. Alle 7 di mattina, sulla spiaggia di Torre del Lago, venne scoperta da un villeggiante pistoiese il corpo senza vita di una ragazza completamente nuda, priva non solo di indumenti ma anche di documenti. Non era stata violentata, ma soffocata sulla spiaggia. Cominciò in quel modo un giallo - anche perché non era stata mai fotosegnalata dalle forze dell’ordine e le sue impronte digitali non ‘dicevano niente’ - che per due settimane frenetiche tenne i riflettori mediatici puntati su Viareggio e la Versilia perché senza uno straccio di certezze, fiorì ogni genere di ipotesi. Anche le più bizzarre. L’inchiesta era seguita dall’allora Pm Domenico Manzione: nella task-force operativa polizia-carabinieri c’erano il dirigente del commissariato Costantino, l’allora giovane commissario Valerio Blengini (che poi ha fatto carriera nella polizia), la collega Donatella Mazza (un affettuoso pensiero: è scomparsa nei mesi scorsi a Roma); il tenente dei carabinieri, Daniel Melis (attualmente generale); molto attivi sul campo, il compianto ispettore Giovambattista Crisci, l’ispettore Lucio Chelotti, il maresciallo dell’Arma, Giulio Lazzeri e tanti altri investigatori che conoscevano il territorio come le loro tasche. Le indagini ebbero una svolta solo dopo dieci giorni quando negli uffici della Questura di Firenze, si presentò un giovane: “La ragazza morta si chiama Hana Kindlova (nella foto) ha 22 anni, abitava a Pisek nella Repubblica Ceca. E’ venuta in Italia con alcune amiche, per sostenere provini nel mondo dello spettacolo”.

In realtà Hana finì subito in un giro di prostituzione ma in poco tempo riuscì a entrare nelle grazie del capo dell’organizzazione che sfruttava le giovani. Questa sua veloce carriera, fece nascere gelosie all’interno del gruppo di ragazze: la ex “favorita” del capo si vendicò di Hana uccidendola con la complicità di un’altra giovane, soffocandola sulla spiaggia di Torre del Lago. Il giallo di Hana Kindlova viene ricostruito - con molte testomonianze di chi all’epoca indagò sulla vicenda - in uno speciale di 30 minuti curato da Gabriele Altemura che andrà in onda stasera alle 21 sul canale 88; alle 22,55 lo speciale sarà trasmesso sul 18 da Canale 50.