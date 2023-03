Giusta la proroga Meloni "Ma il Governo acceleri il varo della mappatura e dei decreti attuativi"

di Beppe Nelli

L’ultima sentenza sulla Bolkestein, quella della VI sezione del Consiglio di Stato che non è un pronunciamento dell’Adunanza plenaria come quelli del novembre 2021, va presa come oro colato? L’avvocato Alessandro Del Dotto, che ha seguito innumerevoli pratiche per i balneari, pensa proprio di no. E difende anche la linea del Governo Meloni: lui è un esponente del Pd, quindi non parla "pro domo sua".

"La cosa particolare di questa sentenza – afferma l’avvocato e non il politico – è che parla della proproga Meloni solo incidentalmente. La controversia della pronuncia in appello riguardava la proroga Centinaio, il contenzioso tra l’Autorità antitrust e un comune che aveva applicato la proroga delle concessioni balneari al 2033 stabilita dalla legge 1452018. Nell’ambito della sentenza il Cds dice tra l’altro in via incidentale e non per l’oggetto di contenzioso che anche l’ultima proroga Meloni va disapplicata. Non può argomentare perché questa non è oggetto di contenzioso. La sentenza dice sottilmente che non è applicabile nemmeno la proroga al 2025: ma di tutte le proroghe fatte in 20 anni questa è l’unica che ha un senso".

La tesi di Del Dotto è questa: Draghi ha lasciato lascia al successivo governo la legge delega per fare la ricognizione dei litorali concessionati e concessionabili. Aveva capito che se la risorsa non era scarsa sarebbero saltate le aste. La delega riguarda l’emissione di regole e decreti per fare le gare. In fondo Meloni ha chiesto solo un anno per fare queste cose tecniche. Il problema è che per ogni proroga ci si deve confrontare con la giustizia, e questa è la prima sentenza che dice qualcosa sulla disaplicazione del Milleproroghe. Probabilemte a cascata arriveranno anche altre sentenza, però qui ha sentenziato una sezione e non l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato".

"La questione fondamentale – prosegue l’avvocato – è questa: il Governo ha avviato il tavolo coi ministeri per la ricognizione delle concessioni? Non lo so. Ma se fanno queste cose, un qanno passa regolarmente. Sono due rotaie dello stesso binario: scrivere le norme attuative della legge 11822 lasciata da Draghi; riflettere sugli atti formali. Lo fanno o no? Non siamo ancora in mezzo al temporale ma sul mare si vedono arrivare le nubi del Cds. Roma dovrebbe dare risposta a questi punti. Quasi tutti gli ultimi ricorsi sono partiti dall’Antitrust che è un’articolazione della Commissione europea per la concorrenza del mercato. La Commissione ha già detto che questa proroga non la convince, e quindi al momento sono richiesti provvedimenti rapidi. Il govenro col tavolo della mappatura deve far vedere che non sta solo prendendo tempo, perché è assurdo dover fare le gare senza che ci siano i decreti".

Ultimo tema, la scarsità di risorse-arenili concessionabili: per la VI sezione la scarsità va valutata Comune per Comune. "Ma questa è l’interpretazione del Cds – conclude Del Dotto – L’Adunanza dice che le concessioni hanno rilevanza europea transnazionale, ma non s’è capito chi stablisce la dimensione della materia. Ha detto che la scarsità della risorsa è decisa dal Paese che si esprime, ma l’europa non è andata nel dettaglio. Se la valutazione della scarsezza è comunale, allora come fanno a dire che la rilevanza della materia è europea? Manca un punto di riferimento normativo, che è stato riempito dall’interpretazione del giudice secondo la propria opinione".