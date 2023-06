Giunta, attesa per le nomine Il sindaco si è preso altre 24 ore Rinnovate le due dirigenti

di Daniele Masseglia

Fumata grigia per l’ufficializzazione della nuova giunta. La decisione è stata rimandata per consentire alle forze di maggioranza di trovare un accordo definitivo sulle deleghe da assegnare, oltre alla persona da indicare per la presidenza del consiglio comunale. È probabile che oggi il rieletto sindaco Alberto Giovannetti (nella foto con Massimo Mallegni) annuncerà la squadra di governo già indicata prima del ballottaggio, ossia gli assessori uscenti Matteo Marcucci, Francesca Bresciani, Andrea Cosci e Tatiana Gliori, più il ritorno di Ermanno Sorbo. Con quali deleghe, però, è ancora tutto da vedere. La Lista Mallegni, i cui rappresentanti sembrano avere più sintonia con la Lega che con la lista di Giovannetti “Ancora Pietrasanta“, non gradisce i continui cambiamenti finora avvenuti, con alcune deleghe, come il bilancio, ipotizzate prima per un assessore e poi per un altro. Idem la vicenda della presidenza del consiglio, dove la partita dovrebbe riguardare il capogruppo uscente della Lega Antonio Tognini, il più votato alle comunali nelle file del Carroccio, e la presidente uscente Paola Brizzolari. Ingredienti che, messi insieme, spiegano il rinvio di una decisione inizialmente attesa per martedì sera ma che invece ha costretto le forze di maggioranza a convocare un nuovo vertice – nel tardo pomeriggio di ieri – per far quadrare i conti e mettere tutti d’accordo.

Di certo ci sono i primi atti firmati ieri da Giovannetti in merito a conferme tutte in “rosa“ all’interno della macchina amministrativa. Si tratta della dirigente Monica Torti (servizi al cittadino, area finanziaria, ufficio di gabinetto del sindaco, pianificazione, programmazione, controllo interno, affari legali e contenzioso, polizia municipale, vice segretario e rinnovo fino al 30 settembre dell’incarico di responsabile trasparenza e prevenzione della corruzione), la dirigente Valentina Maggi (servizi del territorio e alle imprese, dirigente sostituto per la gestione associata delle funzioni in materia paesaggistica con il comune di Forte dei Marmi) e della responsabile dell’ufficio stampa Giada Menichetti.