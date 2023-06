"Giungla di cantieri" Opposizione all’attacco

"Una giungla di cantieri: ecco come è apparsa Forte dei Marmi ai turisti che nel weekend scorso sono tornati a popolare il paese". Il gruppo Amo Forte ha raccolto "le lamentele che vanno ad aggiungersi a quelle dei residenti ormai stremati da una gestione dei lavori pubblici caotica e approssimativa". "In particolare – spiega l’opposizione – è apparso tardivo il termine delle nuove pavimentazioni in centro (su cui si dovrà aprire anche un dibattito qualitativo), basti pensare che in via Montauti, tra le attività commerciali e di ristorazione, domenica stazionava ancora il bagno chimico di cantiere. E cosa dire della condizione delle vasche del Pontile, colme di acqua putrida, o degli scavi interminabili in via F.Carrara e nelle strade limitrofe? Questi lavori dovevano essere calendarizzati meglio, evitando sovrapposizioni e riducendo il disagio alla cittadinanza. Ci auguriamo che tale disorganizzazione non si ripeta il prossimo anno: Forte vive in funzione della stagione e ciò genera danno d’immagine"