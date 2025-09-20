Giulia, la content creator dei viaggi. Ancora in finale per gli Award

Regala ad ogni suo follower il privilegio di un viaggio virtuale, di esplorare e di conoscere i territori e di curiosare tra percorsi, borghi e monumenti. Con un impegno nel promuovere soprattutto la Versilia, tanto da essere una vera ambasciatrice della bellezza tutta ’local’. Giulia Buselli, 26 anni, conosciuta sui social come Giulsinbus, è stata selezionata come finalista per il terzo anno consecutivo agli Italy Ambassador Awards, uno dei premi più prestigiosi in Italia per i content creator che promuovono l’Italia nel mondo. Lo scorso anno si è già portata a casa il Premio Speciale “Bus- Aromi d’Italia”, un riconoscimento per la narrazione di questo evento promosso dal Ministero del Turismo e da Enit, che ha valorizzato ulteriormente il suo lavoro di content travel creator. La premiazione del concorso quest’anno si terrà il 12 novembre durante il Bto – Buy Tourism Online alla Stazione Leopolda di Firenze.

Giulia, con in tasca una laurea in Scienze politiche conseguita all’Università Guglielmo Marconi di Roma, attualmente sta frequentando un corso di laurea magistrale in Comunicazione d’impresa e politica delle risorse umane all’Università di Pisa e ormai da cinque anni conduce attraverso reel immediati e spesso anche dai toni ironici pubblicati su Instagram a conoscere curiosità e aneddoti di viaggio che hanno conquistato oltre 11mila follower.

"Ho iniziato il mio progetto di content travel creator in piena pandemia – racconta Giulia, alias Giulsinbus – anche se la passione per i viaggi, i luoghi insoliti e la voglia di promuovere la mia terra ce l’ho fin da bambina: addirittura a soli 15 anni creai per diletto un primo video molto rudimentale per promuovere Seravezza su Facebook. Negli ultimi anni ho collaborato con diverse realtà del settore turistico come la Pro Loco di Bedizzano, ma anche il comune di Pietrasanta, l’ufficio turistico di Zagabria e numerosi hotel e alloggi in Toscana ed in Italia. Non mi considero un’influencer, ma una creatrice di contenuti. Il mio obiettivo non è solo parlare di viaggi ma è promuovere la Versilia, creare dialogo e trasmettere valori e cultura a chi mi segue".

Francesca Navari