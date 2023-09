Giù dal dirupo a Stazzema: grave escursionista viareggino

È scivolato facendo un volo di 100 metri e riportando ferite in tutto il corpo. Brutta avventura (poteva veramente andare peggio vista la dinamica) per un escursionista viareggino che adesso si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello. L’incidente è accaduto intorno alle 18,30 e a dare l’allarme sono stati i compagni che si trovavano con lui al momento della caduta dal dirupo. La stazione del soccorso alpino di Querceta è stata attivata per intervenire in soccorso dell’uomo, scivolato giù sul sentiero 144 presso Malpasso, nella zona del Fato Nero (monte Fiocca) nel territorio di Stazzema. Sul posto si è diretto, oltre al personale della stazione, l’elisoccorso regionale Pegaso 3 per recuperare il cinquantenne, che è caduto per circa 100 metri a valle in una zona particolarmente impervia. Il Pegaso ha calato sul posto il tecnico del soccorso alpino e il personale medico che hanno provveduto a stabilizzare l’infortunato che, nonostante la caduta, è sempre rimasto cosciente e che ha riportato un trauma cranico ed escoriazioni su tutto il corpo. L’escursionista – classe 1968 originario di Viareggio – è stato trasportato a Cisanello in codice rosso, mentre le persone che si trovavano con lui sono rientrate a valle in autonomia.

Red.Viar.