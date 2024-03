Gita a Cremona rivolta agli under 65

Dopo la gita invernale in Garfagnana, la prossima iniziativa dell’ufficio sociale del Comune rivolta agli under 65 è in agenda il 14 aprile, con partenza in pullman alle 6.30 alla volta di Cremona. Organizzata dalla “Cap viaggi“ di Prato, la gita nella città del torrone, del liuto e del violino toccherà tutte le principali attrazioni: dal Duomo col caratteristico Torrazzo al Museo del violino (in particolare la sezione dedicata a Stradivari e non solo), fino al castello Soncino e altro ancora. "Queste attività – ricorda Duilio Maggi, consigliere delegato alle politiche sociali – regalano momenti di grande condivisione e socialità, oltre alla possibilità di un arricchimento artistico e culturale". La quota è di 86 euro (pullman, pranzo, ingresso al castello e visita guidata), con possibilità di riduzione in base all’Isee: info 0584-2802 o alla mail [email protected]