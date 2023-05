VIAREGGIO

Questo pomeriggio alle 18.30 alla libreria Lungomare – in Passeggiata – è in programma la presentazione del libro “Giro e Versilia Binomio vincente” (edizioni L’Ancora). Il libro celebra la corsa più amata dagli italiani che torna a fare tappa nella nostra zona a distanza di 16 anni e a Viareggio, come sede di arrivo dopo 41.

La pubblicazione è il frutto del lavoro congiunto a più mani dello storico delle due ruote Giampiero Petrucci, dei giornalisti (soci dell’associazione culturale Orgoglio Bianconero) Massimo Guidi, Roy Lepore e Massimo Guidi e del fotografo Aldo Umicini. La pubblicazione è gran parte arricchita da foto a colori, con interviste e schede su tutti i corridori locali che hanno gareggiato fra i professionisti.

Alla presentazione è annunciata la presenza del campione del mondo di ciclismo Under 23, Francesco Chicchi – l’unico corridore locale ad essere salito sul podio di una tappa del Giro – e dell’organizzatore di gare ciclistiche, a lungo presidente nazionale dell’associazione di categoria, Giovanni Fontanini.

Anche questa iniziativa è nel segno dell’associazione culturale Orgoglio Bianconero, presieduta da Guido Lombardi: il libro “Giro e Versilia Binomio vincente” è dedicato alla memoria di Mauro Talini, Alessandro Ghilardi, Doriano Cortopassi e a tutti coloro che hanno perso la vita tragicamente coltivando la passione per le due ruote.

Come per le precedenti pubblicazioni, l’eventuale provento del libro verrà destinato al mondo del volontariato viareggino e versiliese.