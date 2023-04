"Giovannetti sarà rieletto sindaco Ma serve un assessore alle frazioni"

di Tommaso Strambi

Dall’ascensore sbuca un primo turista del nord Europa insieme alla sua bicicletta. Dopo di lui, non appena si apre la porta scorrevole dell’impianto di risalita, eccone, a turno, altri quattro. Tutti con bici in fibra di carbonio, pantaloncini e maglietta termica. Sono arrivati la sera prima da Parma, adesso si stanno preparando per proseguire il tuor dell’Italia in bici. La nuova tappa prevede l’arrivo a Cecina, sotto Livorno. "E poi non dite che la Versilia non richiama ospiti tutto l’anno", osserva Massimo Mallegni, ritornato a fare l’albergatore e l’imprenditore a tempo pieno conclusa la sua esperienza in Senato e come coordinatore regionale di Forza Italia. Così lo incontriamo nella hall del suo albergo a Tonfano. Con gli occhi osserva i turisti, mentre sorseggia un caffé impartisce le disposizioni ai suoi collaboratori. Intanto il maître di sala (uno che è stato imbarcato sulle grandi navi da crociera per vent’anni) porta al giovane alla reception un’altra cravatta ("perché quella macchiata non si può proprio vedere"). Mallegni sorride.

Allora senatore chi sarà il prossimo sindaco di Pietrasanta?

"Ovviamente Giovannetti".

Ne è sicuro?

"Certo, non ho dubbi. Abbiamo il dovere di garantire altri 5 anni di un’amministrazione di centro destra seria e competente".

Non è che alla fine non aver trovato un’intesa all’interno del centro destra finirà per favorire altri candidati?

"Le elezioni amministrative sono un’altra storia rispetto alle politiche. Qui conta molto il candidato e le liste che lo sostengono. Certamente sono molto dispiaciuto che alla fine non ci sia stata un’intesa a tutto tondo nel centro destra ma a Pietrasanta tutto ciò non creerà dei problemi. In ogni caso abbiamo già deciso che in caso di ballottaggio il centro destra sarà nuovamente unito".

Oggi arriverà l’onorevole Tajani a sostenere la candidatura di Giovannetti. Il suo quindi è un sostegno convinto e leale nonostante alcune malelingue?

È la prima volta che un ministro degli Esteri visita Pietrasanta a sostegno di un candidato. Tajani è anche il Coordinatore Nazionale di Forza italia e vice Premier. Il nostro è un sostegno convinto a Giovannetti ma non solo a lui a tutto il gruppo che ha deciso di sostenerlo. Prima Salvini, oggi Tajani e nei prossimi giorni altri esponenti del Governo. Pietrasanta non può subire un isolamento politico e noi di Forza Italia garantiremo il legame con il governo cosi come ho fatto io in 5 anni da senatore in cui ho portati soldi e nuovi progetti".

Eppure non tutto sembra filare liscio. Lei non ha mancato, negli ultimi giorni, di mettere alcuni distinguo sui progetti in cantiere della giunta Giovannetti.....

"Non siamo un partito unico e in Forza Italia vige la regola della libertà di opinione. In particolare a Pietrasanta io non sono un “passante”. L’ho governata per tanti anni e ne conosco l’intimità. Credo di poter avere delle idee che spesso combaciano con la maggioranza dei miei concittadini. La nostra Lista è nata 8 anni fa con un preciso obiettivo, rilanciare la città con una visione seria ed innovativa e non intendiamo recedere di un millimetro. Vediamo se i cittadini ci daranno il consenso per continuare a fare il nostro servizio".

Quali le prime priorità per Pietrasanta?

"Far tornare la città un centro internazionale per l’arte e la cultura. Promuovere iniziative internazionali sui mercati più forti, Stati Uniti, Emirati Arabi, Cina e Giappone. In passato non eravamo secondi a nessuno, dobbiamo recuperare il tempo perduto".

Il centro città brilla ma le periferie sono rimaste indietro?

"Pietrasanta ha tre centri importanti, Centro Storico, Marina di Pietrasanta e Strettoia, a queste si aggiungono altre 11 frazioni. Nessuno deve restare indietro e la loro valorizzazione non deve avvenire soltanto nei periodi elettorali. Sono convinto che la Lista Mallegni con Giovannetti sindaco riuscirà a colmare quelle differenze che ancora oggi esistono".

Cosa si può fare per rilanciarle?

"Sicuramente tornare ad aver un assessorato alle frazioni come avevamo qualcosa anno fa. Questo dovrà essere il collante trasversale per i settori dei lavori pubblici, manutenzioni, promozione, tradizioni popolari e turismo".

Lei che farà?

"Il Mallegni, è la cosa che mi riesce meglio...".