Giovanna & Giovanni un passo a due

Giovanna Tedesco e Giovanni Gabbriellini, 56 anni lei, 73 anni, lui, vivono a Viareggio, sono una coppia, a unirli anche la passione per il musical. Si sono esibiti sul palcoscenico del Teatro dell’Olivo a Camaiore per lo spettacolo finale della scuola, il musical “Hairspray, il vento degli anni 60“ dopo aver frequentato un anno di lezioni. "Entrambi – raccontano alla Nazione- amiamo il teatro e così abbiamo deciso di iscriversi alla scuola di Serena ( Corazzini, ndr) e di frequentare le lezioni. È una esperienza pedagogica, impegnativa, ma regala gioia. Quando siamo saliti sul palco per il saggio di fine anno è stato entusiasmante. Quando è partito l’applauso, alla fine, è stato un abbraccio di gratificazione" ."Non nascondo che prima di iniziare quando si è alzato il sipario ho avuto un attimo di paura. Ma poi è stato bellissimo", racconta Giovanni. E pensa già a riprendere le lezioni a ottobre.

m.n.