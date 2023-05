Giovani cronisti crescono in classe L’informazione guarda al futuro

di Martina Del Chicca

Si sono tuffati nel mondo dell’informazione, e ci hanno accompagnato nella profondità dei temi scelti con inchieste preziose. Capaci di riflettere il presente, di indagare nella storia, e immaginare il futuro. Come cronisti navigati; i “Cronisti in erba“ delle otto scuole medie di Viareggio e della Versilia che hanno partecipato a questa edizione del “Campionato di giornalismo“ hanno solcato storie vicine e lontane. Scegliendo strade, o rotte, mai banali . "E non abbiate mai paura di fare domande, anche scomode. È attraverso la partecipazione, anche critica, che possiamo crescere. Tutti insieme"; ha detto loro il caporedattore de La Nazione Tommaso Strambi, ieri mattina, in occasione della cerimonia di premiazione andata in scena nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stata la scuola media “Jenco“ di Viareggio con le classi III A e III C, supportati dalle docenti-tutor Susanna Paoletti e Valentina Fiorella, che hanno dedicato una pagina alla crisi idrica e all’emergenza siccità; e un secondo approfondimento di natura storico-culturale sulla storia dell’Ex Casa del Fascio. Medaglia d’argento la II C della “Motto“ di Viareggio, accompagnati delle docenti Linda Lazzeri e Cristina Serachino, che hanno spaziato dal Carnevale, dalla tavola ai Viali a Mare di Viareggio, alla solidarietà, con un approfondimento dedicato alla donazione di sangue e la testimonianza diretta di una studentessa ricevente, che con le sue parole ha reso con evidenza l’importanza del dono. Per il terzo posto la giuria ha selezionato i lavori presentati dalle classi III D e I C della “Pistelli“ di Camaiore – docenti tutor Stefano Santini, Andrea Gigli, Viviana Viola e Federica Fusco, e la collaborazione della professoressa Silvia Biagi – dedicati alla storia del borgo di Peralta e allo sport, come trampolino del turismo e dell’inclusione.

Il premio “Superclic“, per la pagina più votata dagli utenti del web, è stato assegnato alla II C della scuola media “Puccini“ di Piano di Conca, accompagnati delle insegnanti Ilaria Garofani e Laura Ghilarducci, che con la pagina "Il domani che non ci aspettavamo" hanno raccontato la guerra in Ucraina e l’impegno per la pace. Mentre il premio “Futuro Green“ è stato assegnato invece alla classe III E della scuola media “Gragnani“ di Torre del Lago, seguita dalle docenti Eleonora Lipparelli e Martina Falorni, sull’avanzata del riscaldamento globale che minaccia il Pianeta e le pratiche locali da mettere in atto per contribuire a frenare . Il premio "vignetta" è stato attribuito dalla commissione, composta da giornalisti e fotoreporter, alla scuola media “Rosi“ di Lido di Camaiore, supportati dal professor Alessandro Viti e Rosaria Spinelli – per essere riusciti a dare un’immagine, immediata e completa, alle parole scelte per comporre le pagine dedicate alla donazione del sangue e al pericolo estinzioni che incombe su molte specie animali e vegetali. Al gruppo stampa della “Rosso di San Secondo“, coordinato dalla docente Maria Cristina Bulgheri, il premio speciale Conad Nord Ovest. Agli studenti della III A della “Papi“ di Viareggio, guidati dal professor Barnaba Lucchesi, Autolinee Toscane ha attribuito il premio speciale per aver contribuito, con il loro approfondimento, ad analizzare il servizio del trasporto urbano dalla prospettiva degli utenti.

"Per il Comune di Viareggio – ha detto l’assessore alle politiche giovanili, Rodolfo Salemi – è una grande opportunità sostenere La Nazione nel campionato di giornalismo. E spero che questa avventura vi abbia avvicinato alla lettura dei quotidiani, strumento indispensabile per comprendere il territorio e il mondo che vi preparate a prendere per mano". "La sostenibilità è stato uno dei temi portanti di questa iniziativa e lo è anche per ICare – ha concluso il presidente di ICare, Moreno Pagnini –. Spero che questa consapevolezza, l’importanza della sostenibilità, vi accompagni nella vostra, nostra, crescita".