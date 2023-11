Giornata dell’albero. Nuove piante alle Iare

Si arricchisce il patrimonio “verde“ cittadino grazie all’innesto di due giovani esemplari di carpino. Il posizionamento delle piante è avvenuta martedì in occasione della “Giornata nazionale degli alberi” a cui ha aderito anche il Comune. La location prescelta è il piccolo parco in località Iare, tra via Monginevro e via Monte Bianco. Alle operazioni di interramento hanno partecipato le maestranze della ditta versiliese “Tecnoeco ambiente“, che ha donato i due nuovi alberi, e l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori. "La ricorrenza – ricorda quest’ultima – è stata istituita ufficialmente dal ministero dell’ambiente nel gennaio 2013, anche se la prima organizzazione risale addirittura al 1898 su iniziativa dell’allora ministro della pubblica istruzione Guido Baccelli. L’appuntamento è nato non solo per valorizzare il patrimonio arboreo italiano – conclude Gluiori – ma anche per ricordare il ruolo fondamentale svolto da boschi e foreste per il nostro ecosistema".