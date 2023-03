Giornata contro la tubercolosi La Torre Civica s’illumina di rosso

ll comune di Camaiore aderisce alla Giornata nazionale della tubercolosi. Per l’occasione, è stato deciso di illuminare di rosso la Torre Civica di piazza San Bernardino in occasione di un appuntamento che pone la sua attenzione sulla tubercolosi, una malattia infettiva che continua a mietere vittime in ogni angolo nel mondo, Europa compresa. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità, nel 2021 oltre 10 milioni di persone nel mondo hanno contratto la tubercolosi e più di un milione erano bambini. Il tasso di mortalità, poi, è particolarmente alto: nel 2021 sono morte oltre un milione e mezzo di persone. Uno dei Paesi più colpiti in Europa è l’Ucraina, con 30mila nuovi casi di tubercolosi ogni anno, inclusi casi particolarmente gravi che non rispondono clinicamente ai farmaci somministrati. Una situazione peggiorata drasticamente con l’inizio del conflitto che ha avuto un impatto devastante sui servizi sanitari del Paese.