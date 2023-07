Gioielli e orologi senza tempo Una serata nel segno di Cartier

VIAREGGIO

Cartier, il celebre marchio di lusso conosciuto per la sua maestria artigianale e l’eleganza senza tempo, assieme con la rinomata gioielleria Capone, ha scelto la cornice della terrazza del punto vendita di Viareggio per presentare le sue ultime creazioni orologiere per il 2023. L’evento esclusivo si è svolto in un’atmosfera di grande fascino e prestigio. La partnership tra Cartier e la gioielleria Capone segna una combinazione perfetta tra due realtà d’eccellenza nel settore del lusso. Entrambe le aziende condividono una passione per la perfezione artigianale, il design innovativo e l’amore per i dettagli che le ha rese leader nel loro campo. Unendo le forze, Cartier e Capone si sono proposte di offrire ai clienti una selezione di orologi che racchiudono l’estetica raffinata di Cartier e l’esperienza di Capone sul territorio quale punto di riferimento per la vendita di preziosi.

L’evento, tenutosi il 7 luglio, ha attirato l’attenzione dei partecipanti che hanno avuto l’opportunità di ammirare in anteprima le nuove collezioni di orologi Cartier per il 2023, questi rappresentano un perfetto connubio di tradizione e innovazione. Ogni pezzo esposto ha catturato l’essenza dell’artigianato Cartier, caratterizzato da dettagli straordinari, movimenti di precisione e materiali pregiati.