Gioco d’azzardo Scoperta maxi evasione

VIAREGGIO

Macchinette da gioco non in regola sono state sequestrate dalla guardia di finanza in un’attività commerciale di Viareggio a causa di una evasione fiscale accertata da oltre 185mila euro. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato tre apparecchi composti da personal computer totem, collegati a Internet e a due gettoniere di banconote. Gli apparati non risultavano connessi alla rete telematica autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In questo modo i clienti potevano utilizzarli per giocare online su siti non autorizzati e non soggetti a tasse per i titolari degli apparecchi, che invece solitamente sono calcolate sulle somme giocate e registrate nei relativi contatori. In particolare, i sistemi informatici individuati davano la possibilità di effettuare, dietro pagamento di denaro, giocate on line su siti privi di certificazione che sfuggivano, tra l’altro, anche all’assoggettamento all’imposta unica, ossia il tributo che grava sui “titolari” degli apparecchi e dei congegni da divertimento e che viene commisurato sulle somme “giocate” e registrate nei relativi contatori. La Sogei (Società generale di informatica) ha accertato l’irregolarità dei software, installati nel 2019. Gli investigatori hanno quantificato un’evasione pari a 185.700 euro.

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato multato, la sanzione amministrativa in questo caso va da un minimo di 5mila euro a 50mila per ogni apparecchio.