Giochi di Bandiere, ecco tutti i premi conquistati dalle contrade

Folclore e tanto pubblico in piazza Matteotti dove si è tenuta la 20esima edizione degli spettacolari Giochi di Bandiere Giovanili. I partecipanti sono stati complessivamente 250 bambini e ragazzi tra i 7 e i 15 anni divisi in tre differenti categorie: esordienti, giovanili e under15. Per ogni categoria sono stati eseguiti singolo, coppia, squadra e musici per un totale di 83 esercizi. Gare combattute e che alla fine hanno dimostrato le grandi capacità messe in campo da tutti i gruppi di contradaioli che sono riusciti a svettare nelle differenti categorie grazie ai giovanissimi atleti. La contrada la Cervia si è aggiudicata sia il singolo giovanili che musici giovanili. La Madonnina si è aggiudicata singoli esordienti e coppia esordienti. Doppio risultato anche per il Leon d’oro che vince la coppia under 15 ed il singolo under 15. La contrada la Lucertola si aggiudica la squadra esordienti e la squadra giovanili. Il Ponte vince invece il primo posto per la categoria musici under15. La Quercia vince la squadra under15 mentre il Ranocchio si aggiudica infine la coppia giovanili.