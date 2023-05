Giochi di bandiera Due giorni di gare in piazza Matteotti

Dopo le seguitissime prove che si sono svolte ieri sera, oggi entra nel vivo la 44° edizione delle Gare di bandiera-assoluti organizzata dalla Pro loco di Quercata per mostrare l’abilità nel maneggio delle bandiere tra gli sbandieratori delle Contrade del Palio. Il programma prevede, in piazza Matteotti, alle 20 la riunione dei giudici e alle 21 l’inizio gare per la categoria singolo e grande squadra con un nutrito pubblico di contradaioli che promette da fare da colorata cornice alla competizione. Domani ancora show in piazza dalle 15,30 quando sarà la volta delle categorie coppia e piccola squadra (da quattro a sei sbandieratori). Alle 18 la tre giorni si concluderà con la cerimonia di premiazione. In caso di pioggia le gare si terranno all’interno del Centro fieristico Carrara Fiere – Padiglione “C” ingresso 5 in via Maestri del Marmo a Carrara.