Giochi delle bandiere Domenica giovani in piazza

Grande attesa tra i contradaioli per un altro importante appuntamento del calendario del Palio.

Domenica in piazza Matteotti a Querceta si terrà infatti la 18° edizione dei Giochi delle Bandiere Under-15. Le gare inizieranno alle 10 con pausa pranzo dalle 12.30 per poi riprendere nel pomeriggio alle 15.30 fino al termine della manifestazione. La mattina vedrà protagonisti singoli e coppie esordienti e a seguire i giovanili. Nel pomeriggio invece ci saranno gli Under-15 singoli e coppie, piccole squadre, grandi squadre e musici. Le premiazioni saranno effettuate al termine dell’intera giornata. E si concluderà così la parentesi dedicata ai giovani partcipanti ai Giochi di Bandiera. Le gare di abilità nel maneggio delle bandiere tra gli sbandieratori delle Contrade del Palio, hanno inizio nel 1968 e con qualche interruzione raggiungono, nel 1984, l’undicesima edizione. Ancora cinque anni di “stop” e nel 1989 riprendono ininterrottamente con cadenza annuale (la competizione si è sempre tenuta in piazza Matteotti, tranne dal 1989 al 1993 che è stata ospitata in piazza Europa a Ripa in occasione dei festeggiamenti del patrono San Luigi). Questo tipo di gare si disputa su diverse specialità: “Singolo”, “Coppia”, “Piccola Squadra”, “Grande Squadra”, “Musici” e “Coreografia”. I voti sono assegnati da una giuria appositamente nominata ed inviata sul luogo di gara dalla F.i.sb., cioè dalla Federazione Italiana degli Sbandieratori. La somma dei voti riportati nelle varie discipline determinerà quindi la contrada vincitrice dei giochi.