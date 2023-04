Giannini e il salto oltre gli ostacoli

Il progetto “Fiore di Loto“ parte dallo sport come strumento di inclusione e crea una rete a livello versiliese. Abbiamo intervistato Raffaello Giannini, presidente dell’associazione.

Quando e come nasce l’idea di creare questa associazione?

"Il progetto nasce nel 2019 con l’idea di fare squadra con le persone con disabilità, di creare un’associazione che non escluda nessuno, dando la possibilità a tutti di praticare lo sport che si preferisce, nel nostro territorio e dintorni".

Qual è l’obiettivo dell’associazione?

"L’obiettivo di Fiore di Loto è dare ai ragazzi più svantaggiati le stesse opportunità sportive degli altri".

Perché avete scelto il nome Fiore di Loto?

"Questo è un fiore tipico di Massarosa che nasce nel fango, tra molti ostacoli, ma in grado di rimanere puro e fiorire anche in condizioni di avversità. Come il fiore, ciascuno di noi, seppur con difficoltà, può raggiungere i propri obiettivi e superare le avversità".

Di quali sport vi occupate?

"Di diversi sport, tra cui arti marziali, atletica, nuoto, tiro con l’arco, basket, hockey".

Qual è il vostro sogno futuro?

"Arricchire l’offerta sportiva, la sua accessibilità, includendo più ragazzi e abbattendo le

barriere sociali".