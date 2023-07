Giani promette investimenti a Viareggio: "Ma serve accordo sull'Authority"

"Se riusciremo ad instaurare un clima costruttivo per individuare il segretario dell’Autorità Portuale, proseguiremo nell’impegno di dotare il porto di Viareggio di un nuovo piano regolatore". Così il presidente della Regione Eugenio Giani ha risposto ieri agli operatori della nautica, che nel corso del convegno “La grande nautica, il mare e il made in Italy“, al Principino, hanno ribadito anche ieri l’importanza di adeguare le infrastrutture della Darsena per consentire uno sviluppo del settore. "Anche sul fronte dell’asse di penetrazione – ha aggiunto – l’Ente Regionale è disponibile a stanziare 15milioni di euro per finanziarne la realizzazione, basta che dal Comune ci venga consegnato un progetto". Confermata invece per la fine dell’anno l’apertura del cantiere per il nuovo sabbiodotto, che dovrebbe liberare l’imboccatura dell’approdo viareggino dal problema dell’insabbiamento.

A domanda diretta, posta fuori dal convegno, il presidente Giani ha scelto di non rispondere. Dunque di non replicare alle dichiarazioni del sindaco Giorgio Del Ghingaro che ad inizio settimana ha rispedito al mittente la candidatura Andrea Giannecchini, proposto dal governatore ai sindaci per prendere il timone dell’Authority, poiché giudicata "incompatibile".

Per il momento l’Autorità portuale resta dunque commissariata, la Regione da settimane ha prorogato l’incarico al commissario Alessandro Rosselli, decaduto da segretario su disposizione del Tar dopo il ricorso presentato contro la sua nomina dal Comune di Viareggio, fino al 20 settembre. Ma il silenzio di Giani, impegnato ieri a correre dietro all’alta velocità con l’inizio dello scavo nel cantiere di Campo di Marte, potrebbe rompersi presto. E, visti i precedenti, potrebbe fare parecchio rumore.