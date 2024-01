Giani minimizza il dramma: "Basta, facciamo causa"

Tra i tanti manifestanti davanti al palazzo del consiglio regionale, un pescatore ha gridato: "Dobbiamo andare a rubare per mangiare?". Sul tema, il presidente della Rehione Eugenio Giani ha affidato alle agenzie di stampa affermazioni che cominciano così: "Bisogna superare la logica del “piove governo ladro“. Che colpa ne ha la Regione se c’è una mareggiata che porta a insabbiare un pò di più l’accesso al porto per i pescatori?".

Giani anche ieri ha ripetuto la sua visione che, secondo i pescatori, non tiene conto della realtà: "Noi ci mettiamo la draga che sta lavorando e ho assicurazioni tecniche che riesce a creare quel canale nel porto per poter uscire e rientrare. Questa draga sarà seguita da una draga più forte, e poi abbiamo già stanziato 7 milioni per il sabbiodotto, che significa un’efficacia di estrazione permanente della sabbia che si crea davanti al porto. Lo fa la Regione e tutto questo lo abbiamo già appaltato. La ditta che ha vinto deve completare il progetto esecutivo e mettere in atto l’opera: a giugno partiranno i lavori. Tanti chiacchierano, ma la Regione è quella che fa".

Ovviamente, si chiacchiera meglio a pancia piena, senza i gorgogli dello stomaco in sottofondo. Ma dopo l’ennesia ciaffata ricevuta ieri, i pescatori viareggini intendono fare causa alla Regione e alla Port Authority. Questa la posizione della Cittadella della Pesca al ritorno in città: "La marineria peschereccia di Viareggio esce profondamente delusa dall’incontro con i rappresentanti della Regione Toscana. Per l’ennesima volta ci è stato detto che stanno valutando, stanno verificando, stanno studiando. Di certo c’è solo che risorse per i ristori non ce ne sono: lecitamente ci si chiede se piuttosto non si vogliano trovare. E la draga, a dire degli interlocutori così tanto cercata, non si trova. Di certo c’è anche che in questo frangente così delicato, dove ogni energia andrebbe dedicata alla soluzione del problema, l’Autorità portuale ha miracolosamente trovato tempo e risorse per confezionare e pubblicare una poderosa nota, corredata da un notevole quantitativo di rilievi tecnici, per dimostrare quanto si sia prodigata per risolvere il problema".

"Evidentemente avevamo capito male – è l’amara conclusione dei pescatori – La politica e la pubblica amministrazione non servono a garantire i diritti sanciti dalla Costituzione. Domani è previsto un nuovo incontro con l’Autorità portuale. Chiariamo sin d’ora che è l’ultima volta che la marineria viareggina si confronterà con la politica e le strutture amministrative. Se il problema non può essere risolto con il confronto politico e tecnico, sarà risolto dallo scontro legale". Un’ottima notizia, per chi è abituato a galleggiare sulle lungaggini della giustizia italiana.

b.n.