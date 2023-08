Giani e la Venier chiudono gli incontri

Saranno Eugenio Giani e Mara Venier gli ultimi ospiti del ciclo de “Gli Incontri del Principe” al Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, condotti dal giornalista Stefano Zurlo. L’appuntamento è per oggi a partire dalle 18,30 (ingresso gratuito) per il gran finale dei talk che hanno portato compagnia e approfondimento su politica, economia e cultura per tutta l’estate versiliana.

Alle 18,30 Zurlo intervisterà Eugenio Giani, protagonista della politica toscana, oggi presidente della Regione (dal 2020), ma anche politico e saggista italiano. Giani era sostenuto alle elezioni dalle liste del centrosinistra composte, oltre al PD, da diversi partiti e liste civiche e ha battuto la sfidante (della Lega) Susanna Ceccardi. Alle 21.30 sarà poi il momento di “zia Mara”: di tutti gli italiani incontrerà il pubblico per raccontare gli aneddoti, i dietro le quinte e le particolarità della sua lunga e ricca carriera. Da modella ad attrice, oggi Mara Venier è il volto Rai di “Domenica In“, dove ospita i più importanti ospiti della cultura italiana. La rassegna è organizzata in collaborazione con Manila Alfano, autrice del libro “Cent’anni da Principe” (Forma ed.) che celebra i 100 anni del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio: un racconto polifonico e partecipe, che ripercorre la storia dell’hotel a partire dai fasti della Belle Époque, attraverso il Novecento e fino ai giorni nostri.

E’ possibile seguire gli incontri sul canale Youtube del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio.