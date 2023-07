Giani cambia candidato E lancia Massimo Lucchesi

di Martina Del Chicca

A Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze (dove si trova la sede della giunta Regionale) gli uscieri stanno pensando di mettere un semaforo. Obiettivo: disciplinare il via vai di versiliesi in visita al governatore Eugenio Giani o a qualcuna delle persone a lui più vicine. "Tutti in fila per chiedere qualcosa", racconta con un sorriso ironico chi in quelle stanze ci lavora. "E tutti – aggiunge – hanno sempre una battuta al veleno per chi è entrato prima o entrerà dopo". Malelingue in servizio permanente effettivo. Leggenda metropolitana o meno, il racconto che arriva dagli uffici della Regione ci riporta a quello che sta succedendo intorno alla nomina del Segretario Generale dell’Autorità Portuale. I più solerti neanche a dirlo sono gli esponenti del Pd viareggino che puntano a fare scacco al Re, che in questo caso non è solo una metafora. Già perché il sindaco Giorgio Del Ghingaro, scacco matto lo ha fatto incassando la vittoria al Tar rispetto alla nomina effettuata da Giani nell’aprile dello scorso anno. I giudici amministrativi, a fine maggio, hanno accolto il ricorso del Comune di Viareggio annullando l’intera procedura e ribadendo la necessità di "un’intesa forte" tra il presidente della Regione e il sindaco di Viareggio (A prescindere da chi siano). Così ecco che da quel giorno a Palazzo Strozzi Sacrati è iniziato il via vai. A cui non si sono sottratti anche esponenti dell’opposizione viareggina nella speranza di fare bingo e vincere alle prossime elezioni amministrative. Ma non corriamo troppo. Del resto un politico della Prima Repubblica ammoniva: "Chi entra Papa in Conclave esce cardinale". Chiedere ad Alessandro Del Dotto e ad Andrea Giannecchini: quest’ultimo nella foga si è anche dimesso da Navigo dov’era vice presidente e dove è anche stato immediatamente sostituito. Ora l’ultimo nome che circola nelle stanze della giunta regionale è quello di Massimo Lucchesi, già segretario dell’Autorità di bacino e già candidato alle primarie del Pd (quelle vinte da Leonardo Betti). Insomma un tecnico (è laureato in Ingegneria all’Università di Pisa) impegnato politicamente (è stato direttore dell’Apt e anche candidato, nel 2014, a guidare la Fondazione Carnevale quando poi gli venne preferito il fiorentino Stefano Pozzoli). Al momento in Regione le bocche restano cucite e nessuna pec sarebbe partita alla volta del Comune di Viareggio, ma secondo i rumors di Palazzo Sacrati Strozzi sarebbe questione di ore. Sempre che anche questa non sia tattica, perché una cosa Giani l’ha capita Del Ghingaro a scacchi non è proprio un principiante.